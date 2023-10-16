Путин раскрыл огромные потери ВСУ в ходе контрнаступления
Путин: Потери Украины в попытках контрнаступления в 8 раз превышают российские
Так называемое украинское контрнаступление не приносит ВСУ никаких результатов, кроме огромных потерь: они в восемь раз превышают российские. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
Президент Владимир Путин рассказал о потерях украинской армии. Видео © LIFE
"С 4 июня оно [контрнаступление] продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери [со стороны ВСУ]. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении", — отметил российский лидер.
В интервью президент Владимир Путин также напомнил, что российская сторона никогда не была против мирного урегулирования конфликта на Украине, но Киев "выбросил в печку" стамбульские договорённости и не желает вести переговоры.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков