Путин раскрыл огромные потери ВСУ в ходе контрнаступления

Так называемое украинское контрнаступление не приносит ВСУ никаких результатов, кроме огромных потерь: они в восемь раз превышают российские. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Президент Владимир Путин рассказал о потерях украинской армии. Видео © LIFE

"С 4 июня оно [контрнаступление] продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери [со стороны ВСУ]. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении", — отметил российский лидер.