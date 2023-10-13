Путин: РФ узнала, что оружие с Украины идёт на Ближний Восток через чёрный рынок
У России есть данные о продаже вооружения с Украины на Ближний Восток через чёрный рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, эти поставки стоят на потоке.
"У нас, конечно, есть данные о продаже [украинцами] вооружения, в том числе на Ближний Восток. <...> У меня нет симпатий к сегодняшнему руководству Украины, но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь", — подчеркнул глава государства, отметив, что там "идёт целый поток".
Ещё год назад российский лидер предупреждал, что такими темпами мощное вооружение с лёгкостью может попасть в руки преступных группировок и террористов через действующий на Украине чёрный рынок. Владимир Путин уточнил, что речь идёт не только о стрелковом оружии, но и о более мощных средствах поражения, например переносных зенитно-ракетных комплексах и высокоточных образцах.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков