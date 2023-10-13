Путин: РФ узнала, что оружие с Украины идёт на Ближний Восток через чёрный рынок

У России есть данные о продаже вооружения с Украины на Ближний Восток через чёрный рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, эти поставки стоят на потоке.

"У нас, конечно, есть данные о продаже [украинцами] вооружения, в том числе на Ближний Восток. <...> У меня нет симпатий к сегодняшнему руководству Украины, но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь", — подчеркнул глава государства, отметив, что там "идёт целый поток".