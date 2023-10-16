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16 октября, 04:37

Путин заявил, что Россия поддерживала мирное решение украинского конфликта

Путин: Россия не была против урегулирования конфликта на Украине мирным путём

Российская сторона никогда не была против мирного урегулирования конфликта на Украине, но Киев "выбросил в печку" стамбульские договорённости и не желает вести переговоры. Об этом глава государства рассказал в интервью Медиакорпорации Китая.

Путин заявил, что Россия всегда поддерживала мирное решение украинского конфликта. Видео © LIFE

"Что касается того, как и что нужно сделать, для того чтобы этот конфликт был завершён мирными средствами: мы никогда не возражали против этого", — подчеркнул Путин.

Он напомнил о том, что весной прошлого года в Стамбуле Россия и Украина практически пришли к договорённостям по данному вопросу, однако Киев "выбросил их в печку", как только российские войска отошли от украинской столицы.

"Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договорённости. Они даже были парафированы на бумаге главами переговаривающихся сторон, не сам этот пакет, а меморандум об этих договорённостях", — пояснил глава государства.

После этого украинская сторона заявила о том, что будет добиваться поражения России, и начала контрнаступление, продолжил Путин. Однако никаких результатов оно так и не принесло.

Путин: Контрнаступление Украины полностью провалилось

Путин: Контрнаступление Украины полностью провалилось

В ходе интервью глава государства Владимир Путин также прокомментировал российско-китайские отношения и подчеркнул их важность для обеспечения стабильности в мире. По его словам, Москва и Пекин в выстраивании отношений старались всегда найти компромисс. И вопросы сложного характера, доставшиеся из прежних времён, не стали исключением.

Обложка ©

ТАСС / Павел Бедняков

Оксана Попова
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