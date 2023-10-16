Путин назвал отношения России и Китая фундаментальным фактором стабильности в мире

Глава государства Владимир Путин прокомментировал российско-китайские отношения и подчеркнул их важность для обеспечения стабильности в мире. Подробнее об этом президент рассказал в интервью Медиакорпорации Китая.

По его словам, Москва и Пекин в выстраивании отношений старались всегда найти компромисс. И вопросы сложного характера, доставшиеся из прежних времён, не стали исключением. Президент отметил, что в каждом шаге Россия и Китай исходили из национальных интересов и всегда прислушивались к мнению другой стороны.