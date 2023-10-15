Путин назвал чушью рекомендации Конгресса США о подготовке к войне с Россией и Китаем

Никто в здравом уме не должен допускать возможность войны ядерных держав. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Фрагмент передачи опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Президент России Владимир Путин заявил, что никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны. Видео © Telegram / Павел Зарубин

Глава государства по просьбе ведущего прокомментировал недавнюю рекомендацию комиссии Конгресса США о подготовке к одновременной войне с РФ и Китаем, в том числе с применением ядерного оружия.

"Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться", — отметил президент.

Путин добавил, что не считает угрозу такого конфликта серьёзной.