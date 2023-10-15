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15 октября, 09:21

Путин назвал чушью рекомендации Конгресса США о подготовке к войне с Россией и Китаем

Путин: Никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны

Никто в здравом уме не должен допускать возможность войны ядерных держав. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Фрагмент передачи опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Президент России Владимир Путин заявил, что никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны. Видео © Telegram / Павел Зарубин

Глава государства по просьбе ведущего прокомментировал недавнюю рекомендацию комиссии Конгресса США о подготовке к одновременной войне с РФ и Китаем, в том числе с применением ядерного оружия.

"Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться", — отметил президент.

Путин добавил, что не считает угрозу такого конфликта серьёзной.

"Чушь, конечно. Не думаю, что всё это по-серьёзному. Так друг друга пугают просто, по-моему", — резюмировал российский лидер.

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Ранее глава государства заявил, что Россия может отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), раз США не ратифицировали этот документ. По словам Путина, специалисты высказываются за проведение проверочных испытаний, для того чтобы убедиться, что заряд в новой ракете исправно работает. При этом российский лидер признался, что "сейчас не готов сказать", нужно ли проводить их на территории РФ. Позже в Госдуме сообщили, что закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет принят 19 октября.

Обложка ©

kremlin.ru

Никита Никонов
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