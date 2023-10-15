Путин назвал чушью рекомендации Конгресса США о подготовке к войне с Россией и Китаем
Путин: Никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны
Никто в здравом уме не должен допускать возможность войны ядерных держав. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Фрагмент передачи опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Президент России Владимир Путин заявил, что никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны. Видео © Telegram / Павел Зарубин
Глава государства по просьбе ведущего прокомментировал недавнюю рекомендацию комиссии Конгресса США о подготовке к одновременной войне с РФ и Китаем, в том числе с применением ядерного оружия.
"Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться", — отметил президент.
Путин добавил, что не считает угрозу такого конфликта серьёзной.
"Чушь, конечно. Не думаю, что всё это по-серьёзному. Так друг друга пугают просто, по-моему", — резюмировал российский лидер.
Ранее глава государства заявил, что Россия может отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), раз США не ратифицировали этот документ. По словам Путина, специалисты высказываются за проведение проверочных испытаний, для того чтобы убедиться, что заряд в новой ракете исправно работает. При этом российский лидер признался, что "сейчас не готов сказать", нужно ли проводить их на территории РФ. Позже в Госдуме сообщили, что закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет принят 19 октября.
kremlin.ru