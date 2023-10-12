Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет принят 19 октября

Госдума примет законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в третьем чтении через неделю, 19 октября, сообщил глава Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий.

"Пройдём во вторник, 17 октября, первое чтение, 18 октября — второе чтение, наконец, 19 октября, в четверг, мы в Государственной думе <…> в третьем чтении новый федеральный закон [примем]", — сказал он.

Слуцкий отметил, что Россия не выходит из ДВЗЯИ и моратория, а только отзывает ратификацию, что является зеркальным ответом на действия США.