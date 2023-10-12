Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет принят 19 октября
Депутат Слуцкий: Госдума примет закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 19 октября
Госдума примет законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в третьем чтении через неделю, 19 октября, сообщил глава Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий.
"Пройдём во вторник, 17 октября, первое чтение, 18 октября — второе чтение, наконец, 19 октября, в четверг, мы в Государственной думе <…> в третьем чтении новый федеральный закон [примем]", — сказал он.
Слуцкий отметил, что Россия не выходит из ДВЗЯИ и моратория, а только отзывает ратификацию, что является зеркальным ответом на действия США.
Напомним, 5 октября во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о возможности проведения ядерных испытаний, на что он допустил отзыв ратификации ДВЗЯИ. Глава государства напомнил, что США так и не одобрили документ. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение этого вопроса, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что отзыв ратификации не означает намерений провести ядерные испытания.
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