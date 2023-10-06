Песков: Отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает намерений провести ядерные испытания

"Это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний", — сказал он.

Напомним, на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президенту России Владимиру Путину задали вопрос о возможности проведения ядерных испытаний. Отвечая на него, глава государства допустил отзыв ратификации ДВЗЯИ, учитывая, что Штаты его так и не одобрили. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента рассмотрит этот вопрос.