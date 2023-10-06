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Опубликовано 6 октября 2023, 13:38

Песков: Отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает намерений провести ядерные испытания

Возможный отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает планов по проведению оных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний", сказал он.

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Напомним, на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президенту России Владимиру Путину задали вопрос о возможности проведения ядерных испытаний. Отвечая на него, глава государства допустил отзыв ратификации ДВЗЯИ, учитывая, что Штаты его так и не одобрили. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента рассмотрит этот вопрос.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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