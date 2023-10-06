Офис генсека ООН обратился с призывом к ядерным державам после слов Путина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что все государства – обладатели ядерного оружия должны ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Позицию главы организации по этому вопросу озвучил заместитель его официального представителя Фархан Хак после недавнего заявления президента РФ Владимира Путина, который допустил, что Россия может отозвать ратификацию договора.

"Мы осведомлены об этих комментариях. Всё, что я могу сказать, так это то, что генсек ООН постоянно подчёркивал необходимость вступления в силу ДВЗЯИ. Он настоятельно призывает все страны, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, поступить так без оговорок либо предусловий", — добавил Хак.

Он также от имени генсека ООН обратился к ядерным державам с призывом публично вновь подтвердить мораторий на ядерные испытания и приверженность ДВЗЯИ.