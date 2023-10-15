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15 октября, 09:40

Путин заявил, что Россия и Китай не создают военного союза

Путин: Россия и Китай не объединяются в какой-либо военно-политический союз

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай не формируют какой-либо военно-политический союз, в то время как на Западе этим занимаются. Об этом он сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в телеграм-канале.

Путин заявил, что Россия и Китай не объединяются в военно-политический союз. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Мы много раз говорили уже: мы не объединяемся в какой-то военно-политический союз, а как раз американцы это делают. Более того, заставляют ещё своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем", — указал Путин.

Путин: Россия по известному древнему принципу "готовится к войне", но хочет мира

Путин: Россия по известному древнему принципу "готовится к войне", но хочет мира

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что никто в здравом уме не должен допускать возможность войны ядерных держав. Так он прокомментировал недавнюю рекомендацию комиссии Конгресса США о подготовке к одновременной войне с РФ и Китаем, в том числе с применением ядерного оружия.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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