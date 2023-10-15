Путин заявил, что Россия и Китай не создают военного союза

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай не формируют какой-либо военно-политический союз, в то время как на Западе этим занимаются. Об этом он сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в телеграм-канале.

Путин заявил, что Россия и Китай не объединяются в военно-политический союз. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Мы много раз говорили уже: мы не объединяемся в какой-то военно-политический союз, а как раз американцы это делают. Более того, заставляют ещё своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем", — указал Путин.