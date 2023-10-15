Путин заявил, что Россия и Китай не создают военного союза
Путин: Россия и Китай не объединяются в какой-либо военно-политический союз
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай не формируют какой-либо военно-политический союз, в то время как на Западе этим занимаются. Об этом он сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в телеграм-канале.
Путин заявил, что Россия и Китай не объединяются в военно-политический союз. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Мы много раз говорили уже: мы не объединяемся в какой-то военно-политический союз, а как раз американцы это делают. Более того, заставляют ещё своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем", — указал Путин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что никто в здравом уме не должен допускать возможность войны ядерных держав. Так он прокомментировал недавнюю рекомендацию комиссии Конгресса США о подготовке к одновременной войне с РФ и Китаем, в том числе с применением ядерного оружия.