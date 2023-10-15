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15 октября, 09:17

Путин: Россия по известному древнему принципу "готовится к войне", но хочет мира

Россия по известному древнему принципу "готовится к войне", но хочет мира. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на телеканале "Россия-1", отрывок которого опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале. Так глава государства прокомментировал рекомендации комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Москвой, и с Пекином, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

Путин заявил, что Россия "готовится к войне", но хочет мира. Видео © Telegram / Зарубин

"Говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну... Мы все готовимся к войне, мы все готовимся, так как следуем древнему принципу: хочешь мира — готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира", — сказал президент.

В США ужаснулись из-за кошмарного сценария одновременной ядерной войны с Россией и Китаем

В США ужаснулись из-за кошмарного сценария одновременной ядерной войны с Россией и Китаем

Напомним, ранее Комиссия Конгресса США по вопросам американской стратегической концепции призвала готовиться к одновременному конфликту с РФ и КНР. В её докладе говорится, что цели стратегии должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно и российской, и китайской "агрессии" в Европе и Азии с применением обычных вооружений.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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