Путин: Россия по известному древнему принципу "готовится к войне", но хочет мира

Россия по известному древнему принципу "готовится к войне", но хочет мира. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на телеканале "Россия-1", отрывок которого опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале. Так глава государства прокомментировал рекомендации комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Москвой, и с Пекином, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

Путин заявил, что Россия "готовится к войне", но хочет мира. Видео © Telegram / Зарубин

"Говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну... Мы все готовимся к войне, мы все готовимся, так как следуем древнему принципу: хочешь мира — готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира", — сказал президент.