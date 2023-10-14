В США ужаснулись из-за кошмарного сценария одновременной ядерной войны с Россией и Китаем

Среди американской элиты распространяется идея о возможной ядерной войне одновременно с Россией и Китаем. Это следует из доклада межпартийной комиссии Конгресса США, сообщает китайская газета Global Times.

"Этот доклад заставляет нас думать, что "стратегический кошмар" проникает в политическую повестку США, не вызывая при этом должных опасений и бдительности в Вашингтоне", — пишет издание.

По мнению журналистов, пугает само содержание доклада — призывы к наращиванию ядерного потенциала США, в частности развёртыванию новых ракет. Из этого делается вывод, что Штаты под видом "ядерного сдерживания" вновь разгоняют гонку вооружений, забыв про уроки холодной войны и предостережения Генри Киссинджера.