В США ужаснулись из-за кошмарного сценария одновременной ядерной войны с Россией и Китаем
GT: В США разгоняется идея об одновременной ядерной войне с Россией и Китаем
Среди американской элиты распространяется идея о возможной ядерной войне одновременно с Россией и Китаем. Это следует из доклада межпартийной комиссии Конгресса США, сообщает китайская газета Global Times.
"Этот доклад заставляет нас думать, что "стратегический кошмар" проникает в политическую повестку США, не вызывая при этом должных опасений и бдительности в Вашингтоне", — пишет издание.
По мнению журналистов, пугает само содержание доклада — призывы к наращиванию ядерного потенциала США, в частности развёртыванию новых ракет. Из этого делается вывод, что Штаты под видом "ядерного сдерживания" вновь разгоняют гонку вооружений, забыв про уроки холодной войны и предостережения Генри Киссинджера.
Ранее Лайф писал, что Комиссия Конгресса США по вопросам американской стратегической концепции призвала готовиться к одновременному конфликту с РФ и КНР. В её докладе говорится, что цели стратегии должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно и российской, и китайской "агрессии" в Европе и Азии с применением обычных вооружений.
Unsplash / Jorge Alcala