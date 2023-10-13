Комиссия Конгресса США призвала готовиться к одновременному конфликту с РФ и КНР

США должны быть готовы к одновременным конфликтам с Россией и Китаем, это следует из мнения, высказанного в докладе комиссии при Конгрессе Штатов по вопросам американской стратегической концепции.

В документе говорится, что цели стратегии должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно и российской, и китайской "агрессии" в Европе и Азии с применением обычных вооружений.

"Если Соединённые Штаты, их союзники и партнёры не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия для сдерживания или противодействия оппортунистическим или совместным агрессивным действиям на противоположных театрах военных действий", — говорится в документе.

Причём, по мнению авторов доклада, "угрозы" со стороны Москвы и Пекина таковы, что Вашингтону, его союзниками и партнёрам необходимо быть готовыми к сдерживанию и поражению обоих противников одновременно. В связи с этим подчёркиваются недостаточность существующей программы модернизации ядерных сил и важность её расширения: строительства судов с такими силовыми установками, в том числе подводных лодок.

Кроме того, по мнению ряда членов комиссии, увеличение масштабов ядерного арсенала США и количества средств доставки является неизбежным, а общий размер и состав сил должен учитывать возможность "объединённых агрессивных действий" РФ и КНР, причём ядерные силы последней не являются меньшей угрозой.

Также в Вашингтоне предлагают решить вопрос размещения американских ядерных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, считают эксперты, в связи с вышеназванными опасениями Штаты должны ввести в эксплуатацию интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, способные сдерживать Китай и Россию, а также "наметить возможности, необходимые для противостояния северокорейской угрозе".

"По оценке комиссии, США должны учитывать возможность того, что Иран будет обладать ядерным оружием в период 2027–2035 годов", — говорится в документе.