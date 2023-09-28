Власти КНДР закрепили в конституции ускоренное развитие ядерных сил страны

Северная Корея развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на слова докладчика на съезде Верховного народного собрания КНДР.

"КНДР в качестве ответственного ядерного государства ускоренно развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе и на планете", — говорится в сообщении.

По данным агентства, данная формулировка была внесена в конституцию страны в виде поправки, тем самым законодательно закрепив политику Пхеньяна по вопросам ядерных вооружённых сил. Стоит отметить, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время обсуждения поправки выступал в качестве слушателя. Политический деятель также обратился с речью к Верховному народному собранию.

"Блестяще выполнена необходимая историческая и политическая задача, предназначенная гарантировать верховным законом республики ядерную политику нашего государства, ядерной державы в подлинном смысле этого слова", — подчеркнул северокорейский лидер.