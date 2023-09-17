Власти Южной Кореи предупредили об ответных мерах в случае ядерного удара КНДР
Президент Южной Кореи пригрозил КНДР концом режима в случае ядерного удара
В случае решения КНДР нанести ядерный удар будут применены ответные меры со стороны США и Южной Кореи, которые в результате приведут к концу режима. Такое заявление сделал президент Республики Корея Юн Сок Ёль в беседе с агентством Associated Press.
"Наши страны подтвердили, что на любое нападение с использованием ядерного оружия со стороны Северной Кореи последует быстрый, сокрушительный и решительный ответ, который приведёт к концу режима", — сказал южнокорейский лидер.
По словам президента, в будущем готовность Штатов пустить в ход все средства ради союзника превратится в совместную систему, в рамках которой Южная Корея и США будут сообща решать и действовать. Страны укрепят потенциал по ограничению и реагированию на ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР.
Напомним, в апреле президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил Вашингтон. Он и лидер США Джо Байден сделали ряд заявлений о ядерном сдерживании и КНДР. В ходе визита была принята Вашингтонская декларация. Её ЦТАК назвал провокацией и "типичным продуктом отвратительной враждебной политики в отношении КНДР". Позднее Юн Сок Ёль заявил, что военный союз Южной Кореи и США получил ядерную основу благодаря Вашингтонской декларации.
ТАСС / ЕРА / JEON HEON-KYUN