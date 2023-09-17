Власти Южной Кореи предупредили об ответных мерах в случае ядерного удара КНДР

В случае решения КНДР нанести ядерный удар будут применены ответные меры со стороны США и Южной Кореи, которые в результате приведут к концу режима. Такое заявление сделал президент Республики Корея Юн Сок Ёль в беседе с агентством Associated Press.

"Наши страны подтвердили, что на любое нападение с использованием ядерного оружия со стороны Северной Кореи последует быстрый, сокрушительный и решительный ответ, который приведёт к концу режима", — сказал южнокорейский лидер.