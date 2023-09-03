Северная Корея припугнула США имитацией двойного ядерного удара
ЦТАК: КНДР провела имитацию ядерного удара в ответ на учения США и Южной Кореи
Вооружённые силы КНДР провели имитацию тактического ядерного удара, запустив две крылатые ракеты большой дальности. Так Пхеньян отреагировал на совместные военные учения Сеула и Вашингтона "Щит свободы Ульчи", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"На рассвете 2 сентября прошли учения по запуску ракет с имитацией тактической ядерной атаки в целях предостережения врагов от ядерного кризиса", — сказано в заявлении.
По данным ЦТАК, тестовые пуски ракет прошли успешно. Обе боеголовки достигли мишени и сдетонировали на высоте 150 метров над ней. Подобные мероприятия необходимы, чтобы продемонстрировать США и Южной Корее готовность ответить на их попытки развязать агрессивную войну в регионе, уточнили в агентстве.
Аналогичные учения с имитацией ядерного удара по Южной Корее КНДР провела 31 августа. По данным Береговой охраны Японии, с территории государства была запущена баллистическая ракета.
ТАСС / KCNA via KNS