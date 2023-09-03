Регион

Уведомления отключены

2 сентября, 23:42

Северная Корея припугнула США имитацией двойного ядерного удара

ЦТАК: КНДР провела имитацию ядерного удара в ответ на учения США и Южной Кореи

Вооружённые силы КНДР провели имитацию тактического ядерного удара, запустив две крылатые ракеты большой дальности. Так Пхеньян отреагировал на совместные военные учения Сеула и Вашингтона "Щит свободы Ульчи", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"На рассвете 2 сентября прошли учения по запуску ракет с имитацией тактической ядерной атаки в целях предостережения врагов от ядерного кризиса", — сказано в заявлении.

По данным ЦТАК, тестовые пуски ракет прошли успешно. Обе боеголовки достигли мишени и сдетонировали на высоте 150 метров над ней. Подобные мероприятия необходимы, чтобы продемонстрировать США и Южной Корее готовность ответить на их попытки развязать агрессивную войну в регионе, уточнили в агентстве.

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря

Аналогичные учения с имитацией ядерного удара по Южной Корее КНДР провела 31 августа. По данным Береговой охраны Японии, с территории государства была запущена баллистическая ракета.

Обложка ©

ТАСС / KCNA via KNS

Илья Пушкарев
  • Новости
  • КНДР
  • США
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров