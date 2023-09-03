Северная Корея припугнула США имитацией двойного ядерного удара

Вооружённые силы КНДР провели имитацию тактического ядерного удара, запустив две крылатые ракеты большой дальности. Так Пхеньян отреагировал на совместные военные учения Сеула и Вашингтона "Щит свободы Ульчи", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"На рассвете 2 сентября прошли учения по запуску ракет с имитацией тактической ядерной атаки в целях предостережения врагов от ядерного кризиса", — сказано в заявлении.

По данным ЦТАК, тестовые пуски ракет прошли успешно. Обе боеголовки достигли мишени и сдетонировали на высоте 150 метров над ней. Подобные мероприятия необходимы, чтобы продемонстрировать США и Южной Корее готовность ответить на их попытки развязать агрессивную войну в регионе, уточнили в агентстве.