КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря
Yonhap: КНДР произвела пуск крылатых ракет в сторону Жёлтого моря
Сразу несколько крылатых ракет были запущены КНДР ранним утром 2 сентября в сторону Жёлтого моря. Об этом изданию Yonhap сообщили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS).
"Наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединёнными Штатами", — цитирует агентство заявление JCS.
Пуск ракет был произведён КНДР спустя несколько дней после завершения совместных военных учений Южной Кореи и США "Щит свободы Ульчи". Ранее Пхеньян осудил эти манёвры, назвав их репетицией вторжения.
По мнению замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, именно Запад провоцирует КНДР на пуски ракет. Испытывая вооружение, Пхеньян лишь реагирует на агрессивные действия США и их союзников, пояснил дипломат ранее.
ТАСС / AP