КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря

Сразу несколько крылатых ракет были запущены КНДР ранним утром 2 сентября в сторону Жёлтого моря. Об этом изданию Yonhap сообщили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS).

"Наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединёнными Штатами", — цитирует агентство заявление JCS.

Пуск ракет был произведён КНДР спустя несколько дней после завершения совместных военных учений Южной Кореи и США "Щит свободы Ульчи". Ранее Пхеньян осудил эти манёвры, назвав их репетицией вторжения.