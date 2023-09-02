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1 сентября, 23:28

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря

Yonhap: КНДР произвела пуск крылатых ракет в сторону Жёлтого моря

Сразу несколько крылатых ракет были запущены КНДР ранним утром 2 сентября в сторону Жёлтого моря. Об этом изданию Yonhap сообщили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS).

"Наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединёнными Штатами", — цитирует агентство заявление JCS.

Пуск ракет был произведён КНДР спустя несколько дней после завершения совместных военных учений Южной Кореи и США "Щит свободы Ульчи". Ранее Пхеньян осудил эти манёвры, назвав их репетицией вторжения.

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По мнению замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, именно Запад провоцирует КНДР на пуски ракет. Испытывая вооружение, Пхеньян лишь реагирует на агрессивные действия США и их союзников, пояснил дипломат ранее.

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ТАСС / AP

Илья Пушкарев
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