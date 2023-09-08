Первую в КНДР подлодку с ядерным оружием спустили на воду
Ким Чен Ын посетил церемонию спуска на воду подлодки с ядерным оружием
Спуск атомной подлодки в КНДР. Обложка © ЦТАК
Торжественная церемония спуска на воду новейшей атомной подлодки с ядерными ракетами на борту состоялась в КНДР 8 сентября. Мероприятие посетил глава государства Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Выступая в рамках церемонии, лидер республики заявил, что Пхеньян готов и далее демонстрировать силу и современность своего флота. По словам Ким Чен Ына, надводные и подводные корабли КНДР будут получать ядерное оружие в ускоренном порядке.
В ближайшее время спущенной на воду субмарине предстоит отправиться в море для испытания всех систем. АПЛ является первой северокорейской подлодкой с тактическим ядерным вооружением, сказано в сообщении ЦТАК.
Ранее КНДР провела имитацию двойного ядерного удара в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи. По информации Береговой охраны Японии, для этого северокорейская армия задействовала баллистические ракеты.