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7 сентября, 23:53

Первую в КНДР подлодку с ядерным оружием спустили на воду

Ким Чен Ын посетил церемонию спуска на воду подлодки с ядерным оружием

<p>Спуск атомной подлодки в КНДР. Обложка © <a href="http://www.kcna.kp/ru/media/photo/q/882e2a6d8a92752991ad348c7c1674898bfeb1c3729cdacc7e9d425c72b94082.kcmsf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦТАК</a></p>

Спуск атомной подлодки в КНДР. Обложка © ЦТАК

Торжественная церемония спуска на воду новейшей атомной подлодки с ядерными ракетами на борту состоялась в КНДР 8 сентября. Мероприятие посетил глава государства Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Выступая в рамках церемонии, лидер республики заявил, что Пхеньян готов и далее демонстрировать силу и современность своего флота. По словам Ким Чен Ына, надводные и подводные корабли КНДР будут получать ядерное оружие в ускоренном порядке.

В ближайшее время спущенной на воду субмарине предстоит отправиться в море для испытания всех систем. АПЛ является первой северокорейской подлодкой с тактическим ядерным вооружением, сказано в сообщении ЦТАК.

ЦТАК: Ким Чен Ын наблюдал за пуском стратегической ракеты с военного корабля

ЦТАК: Ким Чен Ын наблюдал за пуском стратегической ракеты с военного корабля

Ранее КНДР провела имитацию двойного ядерного удара в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи. По информации Береговой охраны Японии, для этого северокорейская армия задействовала баллистические ракеты.

Илья Пушкарев
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