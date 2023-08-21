ЦТАК: Ким Чен Ын наблюдал за пуском стратегической ракеты с военного корабля

Северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал военные учения, в рамках которых производился пуск стратегической крылатой ракеты. Для этого глава государства лично поднялся на борт сторожевого корабля, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Боеготовность экипажа военного судна руководитель КНДР проверил перед отправкой корабля на патрульную службу. По данным ЦТАК, Ким Чен Ын высоко оценил умения моряков и функционал сторожевика.

"Крылатая ракета быстро и точно поразила цель, что подтвердило постоянную готовность корабля и его наступательную способность", — сказано в сообщении агентства.