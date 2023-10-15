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15 октября, 07:29

Путин: Контрнаступление Украины полностью провалилось

Президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. При этом Украина готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта в зоне проведения спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Видео © T.me / zarubinreporter

"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции", — сказал глава государства в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в телеграм-канале.

По словам президента, российские войска знают об этом и соответствующим образом на это реагируют. Путин также добавил, что ВС РФ ведут "активную оборону" и улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО. Это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направлений, указал российский лидер.

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Ранее Владимир Путин заявил, что спецоперация — это не начало войны, а попытка её прекратить. Президент страны напомнил, что вооружённый конфликт на Украине был развязан ещё в 2014 году.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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