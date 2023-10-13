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13 октября, 09:37

Путин напомнил, что СВО — не начало войны, а попытка её прекратить

Спецоперация — это не начало войны, а попытка её прекратить, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав стран Содружества Независимых Государств. Он напомнил, что вооружённый конфликт на Украине был развязан ещё в 2014 году.

"Напомню, что украинский кризис начался с 2014 года, когда был организован государственный переворот и потом развязана война, боевые действия на юго-востоке Украины. Вот с этого всё началось. Наша специальная военная операция — это не начало войны, а попытка её прекратить", сказал он.

Путин: Текущая система международных отношений переживает необратимые перемены

Путин: Текущая система международных отношений переживает необратимые перемены

Также Владимир Путин уличил Украину в изначальном нежелании участвовать в СНГ. Он напомнил, что Киев так и не ратифицировал подписанные документы.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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