Путин напомнил, что СВО — не начало войны, а попытка её прекратить

Спецоперация — это не начало войны, а попытка её прекратить, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав стран Содружества Независимых Государств. Он напомнил, что вооружённый конфликт на Украине был развязан ещё в 2014 году.

"Напомню, что украинский кризис начался с 2014 года, когда был организован государственный переворот и потом развязана война, боевые действия на юго-востоке Украины. Вот с этого всё началось. Наша специальная военная операция — это не начало войны, а попытка её прекратить", — сказал он.