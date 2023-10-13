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13 октября, 09:23

Путин уличил Украину в изначальном нежелании участвовать в СНГ

Путин: Украина изначально полномасштабно не участвовала в СНГ

Украина изначально не участвовала в форме Содружества Независимых Государств (СНГ) в полную силу, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании глав стран – членов СНГ в узком формате. Он напомнил, что подписанные Незалежной документы так и не были ратифицированы.

"Украина подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но ведь на самом деле в полном формате так и не присоединилась. Украина же не ратифицировала эти документы, не было ратификации. Она изначально, по сути дела, уклонилась от полномасштабного сотрудничества", отметил глава государства.

По словам российского лидера, СНГ, несмотря на неучастие некоторых состоящих в нём государств, остаётся эффективным форматом. Он указал, что взаимодействие в рамках содружества развивается на фоне сложной геополитической обстановки.

Причём отношения в рамках него выстраиваются исключительно на принципах партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов друг друга. За этой расхожей дипломатической формулировкой стоят реальные дела и реальное состояние отношений, добавил российский лидер.

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Напомним, саммит СНГ проходит в Бишкеке, куда Владимир Путин прилетел ещё вчера. Глава государства возложил венок к мемориалу "Ата-Бейит", после чего встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и провёл с ним переговоры. Путин заявил, что наши страны активно переходят на нацвалюты в торговых расчётах, и отметил, что находящиеся на авиабазе Кант российские военнослужащие с честью несут службу. После этого он встретился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, а сегодня — со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Александр Юнашев
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