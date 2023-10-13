Путин уличил Украину в изначальном нежелании участвовать в СНГ
Путин: Украина изначально полномасштабно не участвовала в СНГ
Украина изначально не участвовала в форме Содружества Независимых Государств (СНГ) в полную силу, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании глав стран – членов СНГ в узком формате. Он напомнил, что подписанные Незалежной документы так и не были ратифицированы.
"Украина подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но ведь на самом деле в полном формате так и не присоединилась. Украина же не ратифицировала эти документы, не было ратификации. Она изначально, по сути дела, уклонилась от полномасштабного сотрудничества", — отметил глава государства.
По словам российского лидера, СНГ, несмотря на неучастие некоторых состоящих в нём государств, остаётся эффективным форматом. Он указал, что взаимодействие в рамках содружества развивается на фоне сложной геополитической обстановки.
Причём отношения в рамках него выстраиваются исключительно на принципах партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов друг друга. За этой расхожей дипломатической формулировкой стоят реальные дела и реальное состояние отношений, добавил российский лидер.
Напомним, саммит СНГ проходит в Бишкеке, куда Владимир Путин прилетел ещё вчера. Глава государства возложил венок к мемориалу "Ата-Бейит", после чего встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и провёл с ним переговоры. Путин заявил, что наши страны активно переходят на нацвалюты в торговых расчётах, и отметил, что находящиеся на авиабазе Кант российские военнослужащие с честью несут службу. После этого он встретился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, а сегодня — со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков