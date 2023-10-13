Путин уличил Украину в изначальном нежелании участвовать в СНГ

Украина изначально не участвовала в форме Содружества Независимых Государств (СНГ) в полную силу, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании глав стран – членов СНГ в узком формате. Он напомнил, что подписанные Незалежной документы так и не были ратифицированы.

"Украина подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но ведь на самом деле в полном формате так и не присоединилась. Украина же не ратифицировала эти документы, не было ратификации. Она изначально, по сути дела, уклонилась от полномасштабного сотрудничества", — отметил глава государства.

По словам российского лидера, СНГ, несмотря на неучастие некоторых состоящих в нём государств, остаётся эффективным форматом. Он указал, что взаимодействие в рамках содружества развивается на фоне сложной геополитической обстановки.