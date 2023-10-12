Путин и Жапаров начали переговоры в Бишкеке
Владимир Путин и Садыр Жапаров. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Президент РФ Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров начали переговоры в государственной резиденции "Ала-Арча" Бишкеке. Российский лидер поблагодарил Жапарова за приглашение.
"Прежде всего хотел бы поблагодарить президента за приглашение. У нас, действительно, есть поводы хорошие, но и без поводов этот визит назрел, мы давно об этом говорили. И я очень рад быть сегодня в Киргизстане", — сказал он.
Путин отметил успешное развитие отношений РФ и Киргизии: в прошлом года товарооборот между странами увеличился на 37 процентов до рекордных 3,5 миллиардов долларов, а наша страна является крупнейшим инвестором в киргизскую экономику.
По его словам, повестка встречи насыщенная, российская делегация примет участия в мероприятиях, посвящённых 20-летию базы ВС России в Канте.
Напомним, минувшим утром Владимир Путин прибыл в Киргизию. Нынешняя зарубежная поездка президента стала для него первой в этом году. Он и Садыр Жапаров встретились в резиденции "Ала-Арча".