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12 октября, 09:10

Путин и Жапаров начали переговоры в Бишкеке

<p>Владимир Путин и Садыр Жапаров. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Владимир Путин и Садыр Жапаров. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Президент РФ Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров начали переговоры в государственной резиденции "Ала-Арча" Бишкеке. Российский лидер поблагодарил Жапарова за приглашение.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить президента за приглашение. У нас, действительно, есть поводы хорошие, но и без поводов этот визит назрел, мы давно об этом говорили. И я очень рад быть сегодня в Киргизстане", — сказал он.

Путин отметил успешное развитие отношений РФ и Киргизии: в прошлом года товарооборот между странами увеличился на 37 процентов до рекордных 3,5 миллиардов долларов, а наша страна является крупнейшим инвестором в киргизскую экономику.

По его словам, повестка встречи насыщенная, российская делегация примет участия в мероприятиях, посвящённых 20-летию базы ВС России в Канте.

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Напомним, минувшим утром Владимир Путин прибыл в Киргизию. Нынешняя зарубежная поездка президента стала для него первой в этом году. Он и Садыр Жапаров встретились в резиденции "Ала-Арча".

Матвей Константинов
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