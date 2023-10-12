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12 октября, 02:37

Путин прибыл в Киргизию

Глава государства Владимир Путин совершил первую зарубежную поездку в этом году: российский лидер прибыл в Киргизию, сообщает ТАСС.

В четверг российский лидер встретится с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции "Ала-Арча", где проведёт переговоры. Ожидаются подписание ряда документов и выступления для прессы.

Кроме этого, президент России поучаствует в торжественном мероприятии, посвящённом 20-летию российской военной авиабазы в Канте и проведёт переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Пашинян отказался принять участие в саммите СНГ в Киргизии

Пашинян отказался принять участие в саммите СНГ в Киргизии

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, 13 октября глава государства примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. В Кремле уточнили, что лидеры стран СНГ обсудят итоги взаимодействия в этом году, а также определятся с главными направлениями работы.

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ТАСС / Михаил Метцель

Оксана Попова
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