Путин прибыл в Киргизию

Глава государства Владимир Путин совершил первую зарубежную поездку в этом году: российский лидер прибыл в Киргизию, сообщает ТАСС.

В четверг российский лидер встретится с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции "Ала-Арча", где проведёт переговоры. Ожидаются подписание ряда документов и выступления для прессы.

Кроме этого, президент России поучаствует в торжественном мероприятии, посвящённом 20-летию российской военной авиабазы в Канте и проведёт переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.