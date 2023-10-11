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11 октября, 14:21

Путин посетит Киргизию 12–13 октября и примет участие в заседании Совета СНГ

Российский лидер Владимир Путин завтра посетит Киргизию с официальным визитом и будет участвовать в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке 13 октября.

"В ходе визита 12 октября состоятся двусторонние переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнёрства", — отметили в Кремле.

Также лидеры затронут союзничество в различных областях с учётом председательства в 2023 году Киргизии в СНГ, а России — в ЕАЭС. Анонсируется подписание межправительственных и межведомственных документов. Кроме того, президенты будут участвовать в мероприятии по случаю 20-летия российской военной авиабазы в Киргизии.

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В Кремле сообщили, что лидеры стран СНГ обсудят итоги взаимодействия в этом году, а также определятся с главными направлениями работы. Путин расскажет о приоритетах председательства РФ в Содружестве Независимых Государств в 2024-м.

"К подписанию по итогам заседания подготовлен пакет документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества государств – участников Содружества в экономической, культурно-гуманитарной и правоохранительной сферах", — уточнили там.

Помимо того, планируются переговоры Путина с коллегами из Азербайджана Ильхамом Алиевым и Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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Как сообщал Лайф, армянский премьер-министр Никол Пашинян не примет участия в саммите СНГ. Он сослался на некие обстоятельства, а в пресс-службе правительства страны не стали объяснять причины.

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kremlin.ru

Никита Осипов
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