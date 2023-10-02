В Госдуме призвали расширить СНГ до Калифорнии в ответ на мечты Бербок о ЕС "до Луганска"

Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал бредом слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ЕС расширится "от Лиссабона до Луганска".

"Когда госпожа Бербок заявляет, что Евросоюз будет простираться до Луганска, мы только можем сказать, что СНГ будет простираться до Калифорнии. Над нами посмеются, как и мы над ней", — пояснил депутат в разговоре с RT.

Он добавил, что Евросоюз давно потерял всякую самостоятельность и стал "оружием в руках англосаксов", а тот бред, который несут европейские политики, лишь доказывает, что в объединении дела совсем плохи. Водолацкий напомнил, что европейцы столкнулись с экономическим кризисом как раз из-за таких чиновников, как Бербок.