Захарова: Говоря о расширении ЕС, Бербок забыла развернуться на 360 градусов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова озадачена заявлением министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска".

"Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", — написала Захарова в телеграм-канале.

Сегодня Анналена Бербок заявила, что будущее Украины лежит в Евросоюзе — "обществе свободы". По словам министра, оно "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска". Учитывая смысл высказывания, она, скорее всего, перепутала этот европейский город со Львовом.