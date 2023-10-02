Захарова: Говоря о расширении ЕС, Бербок забыла развернуться на 360 градусов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова озадачена заявлением министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска".
"Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", — написала Захарова в телеграм-канале.
Сегодня Анналена Бербок заявила, что будущее Украины лежит в Евросоюзе — "обществе свободы". По словам министра, оно "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска". Учитывая смысл высказывания, она, скорее всего, перепутала этот европейский город со Львовом.
Ранее Мария Захарова отреагировала на присвоение Владимиром Зеленским названия в честь последователя Гитлера Евгения Коновальца одному из подразделений ВСУ. По её словам, Зеленский опять явил своё нацистское естество.
ТАСС / Александр Рюмин