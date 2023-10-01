Владимир Зеленский присвоил подразделению ВСУ название в честь последователя Гитлера Евгения Коновальца, опять явив своё нацистское естество. Об этом в личном телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"И вновь подтверждение нацистской сути киевского режима — ещё одно подразделение боевиков получило именное присвоение "в честь" гитлеровца Евгения Коновальца", — сказано в её публикации об указе Зеленского присвоить 131-му разведывательному батальону Сухопутных войск ВСУ имя "полковника Евгения Коновальца" в целях восстановить исторические традиции национальной армии.

Представитель МИД обратила внимание на то, что Коновальца можно назвать одним из вернейших соратников Гитлера, отличавшихся своей лояльностью. Украинец служил Германии ещё со времён Первой мировой войны, а в 1918 году именно его отряды использовались фашистами для патрулирования и охраны административных зданий в Киеве. Впоследствии гитлеровский пособник бежал с родной земли и принялся трудиться над созданием пронацистских организаций из украинцев в Европе.