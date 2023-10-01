Захарова поймала Зеленского на чествовании одного из вернейших пособников Гитлера
Захарова: Киев опять явил нацистскую суть, назвав в честь гитлеровца батальон ВСУ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Владимир Зеленский присвоил подразделению ВСУ название в честь последователя Гитлера Евгения Коновальца, опять явив своё нацистское естество. Об этом в личном телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"И вновь подтверждение нацистской сути киевского режима — ещё одно подразделение боевиков получило именное присвоение "в честь" гитлеровца Евгения Коновальца", — сказано в её публикации об указе Зеленского присвоить 131-му разведывательному батальону Сухопутных войск ВСУ имя "полковника Евгения Коновальца" в целях восстановить исторические традиции национальной армии.
Представитель МИД обратила внимание на то, что Коновальца можно назвать одним из вернейших соратников Гитлера, отличавшихся своей лояльностью. Украинец служил Германии ещё со времён Первой мировой войны, а в 1918 году именно его отряды использовались фашистами для патрулирования и охраны административных зданий в Киеве. Впоследствии гитлеровский пособник бежал с родной земли и принялся трудиться над созданием пронацистских организаций из украинцев в Европе.
Захарова отметила, что Гитлер дважды удостаивал Коновальца личной аудиенции не без причины. Кроме того, существуют сведения о том, что впоследствии Коновалец собственноручно печатал призывы к украинцам о поддержке фюрера. А взамен верхушка немецкой национал-социалистической партии обеспечивала националистов Незалежной инструкторами, базами и матчастью.
А в конце сентября мировой скандал разгорелся после того, как в Парламенте Канады Зеленский вместе с Джастином Трюдо горячо приветствовал 98-летнего Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, теперь Рота покидает пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. К слову, Трюдо уже опомнился и назвал произошедшее "чудовищным надругательством над памятью пострадавших от нацизма". Правда, в тот момент, по всей видимости, канадского премьера это особо не волновало и он вместе со всеми чествовал украинского эсэсовца.