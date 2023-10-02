Боррель заявил, что Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в ЕС

Европейская дипломатия должна заставить Украину потрудиться, чтобы вступить в Евросоюз, народу страны предстоит большая работа. С таким заявлением выступил перед сотрудниками миссии организации в Киеве верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы поддерживаем Украину на двух фронтах: на войне и в том, чтобы она стала членом Европейского союза. Первое — это ужасный бой, второе — это трудный бой. Не ужасный, поскольку люди не гибнут, но всё равно это будет трудно... Это серьёзное обещание Евросоюза, оно не может быть пустым", — сказал евродипломат.

Он также отметил, что вступление Украины в ЕС не произойдёт ни завтра, ни послезавтра, но надо стараться, чтобы это произошло как можно раньше, потому что это гарантирует республике безопасность. По словам Борреля, она "всегда балансировала между двух империй" и сейчас "склоняется к европейским ценностям".

А ранее глава европейской дипломатии сообщил, что с прошлого года Евросоюз потратил на помощь Украине 80 миллиардов евро (или 84,6 миллиарда долларов США). Из этих денег 25 миллиардов ушло на военные цели — рекордный показатель за всю историю Евросоюза.