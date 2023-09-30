Боррель неожиданно записал видео из разрушенного украинской ПВО собора в Одессе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приехал в Одессу с необъявленным визитом. Он записал видеообращение из Спасо-Преображенского собора на фоне стены, которая ещё в июле была разрушена украинским комплексом ПВО.

Выступление Жозепа Борреля в Спасо-Преображенском соборе в Одессе. Видео © Twitter / JosepBorrellF

"Моё присутствие в Одессе показывает, как мы поддерживаем Украину в военном и экономическом плане, нашей дипломатической и политической активностью", — сказал он в ролике.