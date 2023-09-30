Боррель неожиданно записал видео из разрушенного украинской ПВО собора в Одессе
Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приехал в Одессу с необъявленным визитом. Он записал видеообращение из Спасо-Преображенского собора на фоне стены, которая ещё в июле была разрушена украинским комплексом ПВО.
Выступление Жозепа Борреля в Спасо-Преображенском соборе в Одессе. Видео © Twitter / JosepBorrellF
"Моё присутствие в Одессе показывает, как мы поддерживаем Украину в военном и экономическом плане, нашей дипломатической и политической активностью", — сказал он в ролике.
Также глава евродипломатии раскритиковал воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он высказался и против ударов по объектам портовой инфраструктуры Одессы, заверив, что поддерживает территориальную целостность Украины.
Как уже рассказывал Лайф, причиной повреждения Спасо-Преображенского собора стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате действий операторов комплексов ПВО. Бойцы ВСУ специально располагают их в жилых кварталах населённых пунктов, что порой оборачивается трагедией. После повреждения собора Киев пытался возложить вину на Россию, но Песков раскрыл правду. Захарова также подтвердила, что разрушения в храме на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов ПВО.
Twitter / JosepBorrellF