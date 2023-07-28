Зеленского сравнили с гоголевским Вием
Рогов сравнил Зеленского с Вием после его обращения из разрушенного собора в Одессе
Кадр из фильма Георгия Кропачёва и Константина Ершова "Вий" (СССР, 1967) / © Сайт "Кинопоиск"
Президента Украины после его посещения Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе сравнили с гоголевским Вием. По словам главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, Владимир Зеленский "как чёрт из табакерки" выскочил в разрушенном ракетой украинской системой ПВО соборе и начал лицемерно рассказывать о защите православия.
"Как гоголевский Вий, он пришёл в храм и пытается преподнести себя всему миру как светлую силу. Классическое кощунство режима сатанистов — запрещать православие и устраивать гонения на православных", — приводит слова Рогова РИА "Новости".
Ранее Дмитрий Медведев объяснил, почему политики Запада и Зеленский — инопланетяне. К таковым он причислил президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца, бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.