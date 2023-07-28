Зеленского сравнили с гоголевским Вием

Президента Украины после его посещения Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе сравнили с гоголевским Вием. По словам главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, Владимир Зеленский "как чёрт из табакерки" выскочил в разрушенном ракетой украинской системой ПВО соборе и начал лицемерно рассказывать о защите православия.

"Как гоголевский Вий, он пришёл в храм и пытается преподнести себя всему миру как светлую силу. Классическое кощунство режима сатанистов — запрещать православие и устраивать гонения на православных", — приводит слова Рогова РИА "Новости".