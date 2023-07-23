МО РФ опровергло заявление Киева об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

В Минобороны РФ опровергли заявление Киева о том, что Спасо-Преображенский собор в Одессе был поражён в результате применения высокоточного оружия российскими военными.

"Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, все уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против РФ, находились на безопасной дистанции от храмового комплекса. В ведомстве указали, что удары планируются на основе тщательно проверенной информации, исключая поражение гражданских объектов.

"Наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населённых пунктов, в том числе в городе Одесса", — указали в Минобороны.