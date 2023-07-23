Захарова поставила на место Кулебу после заявления о "причастности" РФ к удару по собору в Одессе
Захарова: Киев несёт ответственность за повреждения Спасо-Преображенского собора
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения главы украинского Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы в том, что российские войска этой ночью якобы атаковали культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. Дипломат отметила, что после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности.
"Кстати, повреждения Спасо-Преображенского собора тоже на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах, — это уже подтвердило Минобороны", — подчеркнула Захарова в своём телеграм-канале.
Также представитель МИД РФ обратила внимание, что ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. По словам Захаровой, бюрократы из этой международной организации годами не хотят замечать творящегося в Незалежной беззакония. Они промолчали и когда "Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь" памятник Екатерине II. А сразу после этого вдруг решили начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя, указала Захарова.
Напомним, ранее МО РФ опровергло заявление Киева об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. По данным Минобороны, все уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с наёмниками готовились теракты, находились на безопасной дистанции от храмового комплекса. Самой вероятной причиной его повреждений в ведомстве назвали падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населённых пунктов, в том числе в Одессе.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ