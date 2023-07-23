Захарова поставила на место Кулебу после заявления о "причастности" РФ к удару по собору в Одессе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения главы украинского Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы в том, что российские войска этой ночью якобы атаковали культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. Дипломат отметила, что после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности.

"Кстати, повреждения Спасо-Преображенского собора тоже на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах, — это уже подтвердило Минобороны", — подчеркнула Захарова в своём телеграм-канале.

Также представитель МИД РФ обратила внимание, что ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. По словам Захаровой, бюрократы из этой международной организации годами не хотят замечать творящегося в Незалежной беззакония. Они промолчали и когда "Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь" памятник Екатерине II. А сразу после этого вдруг решили начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя, указала Захарова.