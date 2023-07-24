В Кремле назвали абсолютной неправдой утверждения об ударе России по храму в Одессе
Песков: Утверждения о российском ударе по собору в Одессе — абсолютная неправда
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения о попадании российских военных по Спасо-Преображенскому собору в Одессе являются ложью.
"Наши вооружённые силы никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам, поэтому подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой", — отметил он в беседе с журналистами.
Представитель Кремля подчеркнул, что собор был разрушен ракетой украинской системы ПВО. Он добавил, что в данном случае речь идёт об антиракетах, которые были выпущены и при падении разрушили храм.
Лайф напоминает, что ранее Минобороны РФ опровергло заявление Киева об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. По данным ведомства, все уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с наёмниками готовились теракты, находились на безопасной дистанции от храмового комплекса. Самой вероятной причиной его повреждений в ведомстве назвали падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населённых пунктов, в том числе в Одессе.
ТАСС / Бобылев Сергей