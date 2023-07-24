В Кремле назвали абсолютной неправдой утверждения об ударе России по храму в Одессе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения о попадании российских военных по Спасо-Преображенскому собору в Одессе являются ложью.

"Наши вооружённые силы никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам, поэтому подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой", — отметил он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что собор был разрушен ракетой украинской системы ПВО. Он добавил, что в данном случае речь идёт об антиракетах, которые были выпущены и при падении разрушили храм.