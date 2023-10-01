Боррель раскрыл рекордные траты ЕС на помощь Украине с прошлого года
Боррель: Евросоюз выделил Украине 80 млрд евро с прошлого года
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года союз потратил на помощь Украине 80 миллиардов евро (или 84,6 миллиарда долларов США). 25 миллиардов евро из этих денег ушло на военные цели, это стало рекордным показателем за всю историю Евросоюза.
"Сейчас лишь военную помощь мы оказали на сумму не менее 25 миллиардов евро. Общая сумма поддержки достигает 80 миллиардов евро. Это самая большая сумма, которую мы когда-либо выделяли на подобную помощь", — заявил Боррель на пресс-конференции в Киеве, трансляция которой опубликована на странице дипломата в соцсети X.
Напомним, 30 сентября Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Он даже записал видеообращение из Спасо-Преображенского собора на фоне стены, которая ещё в июле была разрушена украинским комплексом ПВО. Сегодня главный евродипломат приехал в Киев, где встретился с Зеленским и Кулебой, а также успел поучаствовать в церемонии в честь погибших военных ВСУ.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky