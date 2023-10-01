Боррель раскрыл рекордные траты ЕС на помощь Украине с прошлого года

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года союз потратил на помощь Украине 80 миллиардов евро (или 84,6 миллиарда долларов США). 25 миллиардов евро из этих денег ушло на военные цели, это стало рекордным показателем за всю историю Евросоюза.

"Сейчас лишь военную помощь мы оказали на сумму не менее 25 миллиардов евро. Общая сумма поддержки достигает 80 миллиардов евро. Это самая большая сумма, которую мы когда-либо выделяли на подобную помощь", — заявил Боррель на пресс-конференции в Киеве, трансляция которой опубликована на странице дипломата в соцсети X.