ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября 2023, 18:03

ВСУ "отметили" приезд Борреля в разрушенный одесский храм ударом по монастырю в ДНР

При обстреле ВСУ монастыря в ДНР пострадали два человека

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь после обстрела. Фото © SHOT

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь после обстрела. Фото © SHOT

Украинские военные нанесли удар по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате пострадало два человека.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь после обстрела. Фото © SHOT

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь после обстрела. Фото © SHOT

По сведениям SHOT, ранены прихожанин и монах — архимандрит Лаврентий. Сильные повреждения получил и сам монастырь. Пострадавших отвезли в больницу Волновахи. Обстрел вёлся кассетными боеприпасами, сообщают специальные службы.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь после обстрела. Фото © SHOT

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь после обстрела. Фото © SHOT

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь после обстрела. Фото © SHOT

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь после обстрела. Фото © SHOT

Настоятельница монастыря Анна Морозова рассказала, что сейчас на территории обители проживают 45 монахов.

Боррель неожиданно записал видео из разрушенного украинской ПВО собора в Одессе
Боррель неожиданно записал видео из разрушенного украинской ПВО собора в Одессе

Ранее Лайф писал, что под обстрел ВСУ попала машина Ивана Приходько — главы Горловки Донецкой Народной Республики. Но, к счастью, никто не пострадал.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar