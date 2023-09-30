ВСУ "отметили" приезд Борреля в разрушенный одесский храм ударом по монастырю в ДНР
При обстреле ВСУ монастыря в ДНР пострадали два человека
Украинские военные нанесли удар по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате пострадало два человека.
По сведениям SHOT, ранены прихожанин и монах — архимандрит Лаврентий. Сильные повреждения получил и сам монастырь. Пострадавших отвезли в больницу Волновахи. Обстрел вёлся кассетными боеприпасами, сообщают специальные службы.
Настоятельница монастыря Анна Морозова рассказала, что сейчас на территории обители проживают 45 монахов.
Ранее Лайф писал, что под обстрел ВСУ попала машина Ивана Приходько — главы Горловки Донецкой Народной Республики. Но, к счастью, никто не пострадал.