ВСУ "отметили" приезд Борреля в разрушенный одесский храм ударом по монастырю в ДНР

Украинские военные нанесли удар по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате пострадало два человека.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь после обстрела. Фото © SHOT

По сведениям SHOT, ранены прихожанин и монах — архимандрит Лаврентий. Сильные повреждения получил и сам монастырь. Пострадавших отвезли в больницу Волновахи. Обстрел вёлся кассетными боеприпасами, сообщают специальные службы.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь после обстрела. Фото © SHOT

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь после обстрела. Фото © SHOT

Настоятельница монастыря Анна Морозова рассказала, что сейчас на территории обители проживают 45 монахов.