"Машина уничтожена": Мэр Горловки попал под обстрел "Хаймарсами"

Мэр города Горловки Иван Приходько попал под обстрел украинских войск. По его словам, всё произошло в районе Енакиева в ДНР.

Кадры с места обстрела мэра Горловки. Видео © Telegam / Сладков+

"Попал под [обстрел из РСЗО] HIMARS. Машина полностью уничтожена. К счастью, все живы, никто не пострадал", — приводит ТАСС слова Приходько.

Военкор Александр Сладков также опубликовал в телеграм-канале видео с места обстрела мэра Горловки. На кадрах видны последствия прилётов по зданию и по гражданскому авто.