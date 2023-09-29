"Машина уничтожена": Мэр Горловки попал под обстрел "Хаймарсами"
Мэр Горловки Приходько сообщил, что попал под обстрел ВСУ из РСЗО HIMARS
Мэр города Горловки Иван Приходько попал под обстрел украинских войск. По его словам, всё произошло в районе Енакиева в ДНР.
Кадры с места обстрела мэра Горловки. Видео © Telegam / Сладков+
"Попал под [обстрел из РСЗО] HIMARS. Машина полностью уничтожена. К счастью, все живы, никто не пострадал", — приводит ТАСС слова Приходько.
Военкор Александр Сладков также опубликовал в телеграм-канале видео с места обстрела мэра Горловки. На кадрах видны последствия прилётов по зданию и по гражданскому авто.
Ранее Лайф сообщал, что в Крыму задержали организатора покушения на чиновника из Запорожской области Владимира Епифанова. В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Также оперативникам удалось предварительно установить его украинских кураторов.