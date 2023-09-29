Организатора покушения на чиновника из Запорожской области взяли в Крыму

В Крыму задержали подозреваемого в организации покушения на помощника вице-премьера Запорожской области Владимира Епифанова, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 39-летний Игорь Д. собрал у себя в гараже взрывчатку и заложил её рядом с газовым баллоном во внедорожнике, когда тот был на техосмотре. Подрыв автомобиля Land Cruiser был произведён дистанционно. В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Также оперативникам удалось предварительно установить его украинских кураторов.