Организатора покушения на чиновника из Запорожской области взяли в Крыму
SHOT: В Крыму задержан организатор покушения на помощника вице-премьера Запорожья
Land Cruiser Епифанова после взрыва выгорел целиком. Обложка © Telegram / SHOT
В Крыму задержали подозреваемого в организации покушения на помощника вице-премьера Запорожской области Владимира Епифанова, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 39-летний Игорь Д. собрал у себя в гараже взрывчатку и заложил её рядом с газовым баллоном во внедорожнике, когда тот был на техосмотре. Подрыв автомобиля Land Cruiser был произведён дистанционно. В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Также оперативникам удалось предварительно установить его украинских кураторов.
Напомним, в ночь на 19 июня на Евпаторийском шоссе в районе Симферополя взорвалась машина, в которой находился помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов. Вместе с ним ехали его секретарь и охранник — все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук. Тогда же сообщалось, что в автомобиле взорвался газовый баллон, после чего водитель потерял управление и врезался в забор.