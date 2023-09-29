Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 13:30

Организатора покушения на чиновника из Запорожской области взяли в Крыму

SHOT: В Крыму задержан организатор покушения на помощника вице-премьера Запорожья

<p>Land Cruiser Епифанова после взрыва выгорел целиком. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Land Cruiser Епифанова после взрыва выгорел целиком. Обложка © Telegram / SHOT

В Крыму задержали подозреваемого в организации покушения на помощника вице-премьера Запорожской области Владимира Епифанова, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 39-летний Игорь Д. собрал у себя в гараже взрывчатку и заложил её рядом с газовым баллоном во внедорожнике, когда тот был на техосмотре. Подрыв автомобиля Land Cruiser был произведён дистанционно. В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Также оперативникам удалось предварительно установить его украинских кураторов.

Напомним, в ночь на 19 июня на Евпаторийском шоссе в районе Симферополя взорвалась машина, в которой находился помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов. Вместе с ним ехали его секретарь и охранник — все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук. Тогда же сообщалось, что в автомобиле взорвался газовый баллон, после чего водитель потерял управление и врезался в забор.

Экс-начальника таможни ЛНР хотели подорвать с помощью телефона

Экс-начальника таможни ЛНР хотели подорвать с помощью телефона

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров