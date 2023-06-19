Взорвавшийся в Крыму Land Cruiser принадлежал чиновнику из Запорожья, у него ожоги 30% тела

Внедорожник, который взорвался на Евпаторийском шоссе этим утром, принадлежал помощнику вице-премьера Запорожской области Владимиру Епифанову. По данным SHOT, у Land Cruiser взорвался газовый баллон, после чего машина влетела в дорожное ограждение и выгорела почти полностью.

Внедорожник, который взорвался на Евпаторийском шоссе этим утром, принадлежал помощнику вице-премьера Запорожской области. Видео © SHOT

В автомобиле помимо Епифанова находились его секретарь и охранник. Все трое госпитализированы, у них ожоги 30% тела: головы, туловища и рук.

По предварительным данным, накануне газовое оборудование на машине проходило обслуживание в одном из сервисов Симферополя. Причины произошедшего выясняются.