Взорвавшийся в Крыму Land Cruiser принадлежал чиновнику из Запорожья, у него ожоги 30% тела
SHOT: Внедорожник помощника вице-премьера Запорожской области Епифанова взорвался в Крыму
Land Cruiser после взрыва газовых баллонов выгорел целиком. Фото © SHOT
Внедорожник, который взорвался на Евпаторийском шоссе этим утром, принадлежал помощнику вице-премьера Запорожской области Владимиру Епифанову. По данным SHOT, у Land Cruiser взорвался газовый баллон, после чего машина влетела в дорожное ограждение и выгорела почти полностью.
Внедорожник, который взорвался на Евпаторийском шоссе этим утром, принадлежал помощнику вице-премьера Запорожской области. Видео © SHOT
В автомобиле помимо Епифанова находились его секретарь и охранник. Все трое госпитализированы, у них ожоги 30% тела: головы, туловища и рук.
По предварительным данным, накануне газовое оборудование на машине проходило обслуживание в одном из сервисов Симферополя. Причины произошедшего выясняются.
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