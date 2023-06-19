Регион

Уведомления отключены

19 июня, 08:05

Взорвавшийся в Крыму Land Cruiser принадлежал чиновнику из Запорожья, у него ожоги 30% тела

SHOT: Внедорожник помощника вице-премьера Запорожской области Епифанова взорвался в Крыму

<p>Land Cruiser после взрыва газовых баллонов выгорел целиком. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT </a></p>

Land Cruiser после взрыва газовых баллонов выгорел целиком. Фото © SHOT

Внедорожник, который взорвался на Евпаторийском шоссе этим утром, принадлежал помощнику вице-премьера Запорожской области Владимиру Епифанову. По данным SHOT, у Land Cruiser взорвался газовый баллон, после чего машина влетела в дорожное ограждение и выгорела почти полностью.

Внедорожник, который взорвался на Евпаторийском шоссе этим утром, принадлежал помощнику вице-премьера Запорожской области. Видео © SHOT

В автомобиле помимо Епифанова находились его секретарь и охранник. Все трое госпитализированы, у них ожоги 30% тела: головы, туловища и рук.

По предварительным данным, накануне газовое оборудование на машине проходило обслуживание в одном из сервисов Симферополя. Причины произошедшего выясняются.

Взрыв самогонного аппарата в Комсомольске-на-Амуре повредил семь машин

Взрыв самогонного аппарата в Комсомольске-на-Амуре повредил семь машин

А ранее Лайф рассказывал, что ВСУ атаковали трактор в селе под Белгородом, сбросив с беспилотника три взрывных устройства. В результате атаки никто не пострадал. Повреждены один легковой автомобиль с прицепом и сельхозтехника.

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров