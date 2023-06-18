ВСУ атаковали трактор в селе под Белгородом
Гладков: ВСУ атаковали с беспилотника село Новопетровка в Белгородской области
Повреждённый при взрыве в Белгородской области трактор. Обложка © t.me / vvgladkov
В селе Новопетровка Валуйского городского округа беспилотник сбросил три взрывных устройства. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Повреждённая при взрыве в Белгородской области машина. Фото © t.me / vvgladkov
По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал. Повреждены один легковой автомобиль с прицепом и трактор.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село в Курской области. Пострадавших нет, повреждения получили два жилых дома и две хозяйственные постройки.