ВСУ атаковали трактор в селе под Белгородом

В селе Новопетровка Валуйского городского округа беспилотник сбросил три взрывных устройства. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Повреждённая при взрыве в Белгородской области машина. Фото © t.me / vvgladkov

По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал. Повреждены один легковой автомобиль с прицепом и трактор.