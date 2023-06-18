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18 июня, 06:14

ВСУ атаковали трактор в селе под Белгородом

Гладков: ВСУ атаковали с беспилотника село Новопетровка в Белгородской области

<p>Повреждённый при взрыве в Белгородской области трактор. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/2712" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vvgladkov</a></p>

Повреждённый при взрыве в Белгородской области трактор. Обложка © t.me / vvgladkov

В селе Новопетровка Валуйского городского округа беспилотник сбросил три взрывных устройства. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Повреждённая при взрыве в Белгородской области машина. Фото © t.me / vvgladkov

Повреждённая при взрыве в Белгородской области машина. Фото © t.me / vvgladkov

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По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал. Повреждены один легковой автомобиль с прицепом и трактор.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село в Курской области. Пострадавших нет, повреждения получили два жилых дома и две хозяйственные постройки.

Иван Косицын
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