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Опубликовано 17 июня 2023, 18:49
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Российский "Бук" сбил украинский "Байрактар"

ЗРК "Бук" сбил украинский беспилотник "Байрактар" в Днепропетровской области

Российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" сбил украинский БПЛА "Байрактар" в Днепропетровской области, сообщил представитель экстренных служб граничащей с ней Херсонской области.

"По сообщениям из группировки войск "Днепр", утром 17 июня зенитно-ракетными подразделениями группировки из ЗРК "Бук-М3" был сбит ударный БПЛА "Байрактар-ТБ2" в районе населённого пункта Чумаки", — сказал он журналистам.

Подробности операции не раскрываются. При этом в экстренных службах отметили, что наши зенитчики уже не первый раз доказывают свой профессионализм, качественно выполняя работу для безопасности неба от вражеских дронов.

Попытки наступления ВСУ по трём направлениям закончились неудачей
Попытки наступления ВСУ по трём направлениям закончились неудачей

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ. Цель удара достигнута, назначенный объект поражён, отметили в Минобороны.

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Getty Images / Veysel Altun / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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