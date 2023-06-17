Российский "Бук" сбил украинский "Байрактар"

Российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" сбил украинский БПЛА "Байрактар" в Днепропетровской области, сообщил представитель экстренных служб граничащей с ней Херсонской области.

"По сообщениям из группировки войск "Днепр", утром 17 июня зенитно-ракетными подразделениями группировки из ЗРК "Бук-М3" был сбит ударный БПЛА "Байрактар-ТБ2" в районе населённого пункта Чумаки", — сказал он журналистам.

Подробности операции не раскрываются. При этом в экстренных службах отметили, что наши зенитчики уже не первый раз доказывают свой профессионализм, качественно выполняя работу для безопасности неба от вражеских дронов.