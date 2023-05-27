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27 мая, 03:43

Взрыв самогонного аппарата в Комсомольске-на-Амуре повредил семь машин

Самогонный аппарат взорвался в квартире в Комсомольске-на-Амуре

Самогонный аппарат взорвался в квартире мужчины из Комсомольска-на-Амуре. Как пишет Amur Mash, в квартире самогонщика повыбивало окна, которые разлетелись по всей округе и повредили семь припаркованных автомобилей.

Самогонный аппарат взорвался в квартире в Комсомольске-на-Амуре. Видео © t.me / Amur Mash

По данным канала, 46-летний владелец аппарата серьёзно пострадал. Он госпитализирован со множественными ожогами. По предварительным данным, взрыв случился по причине скопления спиртовых паров, однако пожара в квартире удалось избежать.

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Ранее Лайф писал, что в России стали чаще взрываться самогонные аппараты. Так, если в 2013 году было зафиксировано всего два взрыва, то в прошлом — 21. Антирекорд был установлен в 2020 году — 25 взрывов. Всего же за десять лет произошло 117 подобных инцидентов.

Обложка ©

t.me / Amur Mash

Оксана Попова
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