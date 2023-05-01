В Белоруссии два брата-самогонщика превратили старый уазик в алкогольный завод

Двое жителей Белоруссии соорудили мини-завод из старого уазика и продавали самогон. Их задержали. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МВД республики.

В Белоруссии задержали горе-предпринимателей, сделавших из УАЗа мини-завод. Видео © t.me / pressmvd

"На Гродненщине выявлен самогонный мини-завод на колёсах. В Свислочском районе милиционеры вместе с инспекторами природоохраны задержали в лесу с поличным при изготовлении самогона двоих местных жителей", — говорится в сообщении.

Ведомство установило, что 29 и 37-летний братья поместили внутрь старого УАЗа самогонный аппарат. Для конспирации завод на колёсах курсировал по Беловежской пуще, останавливаясь в различных местах для изготовления алкоголя. Причём уазик сопровождали две машины с котлом и мукой.

У самогонщиков изъяли 60 литров алкоголя. Свыше шести тонн браги было уничтожено. Теперь устанавливаются все обстоятельства и возможные сообщники преступников.