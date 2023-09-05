Экс-начальника таможни ЛНР хотели подорвать с помощью телефона
Задержана подозреваемая в покушении на экс-председателя таможенного комитета ЛНР
Правоохранители задержали подозреваемую в покушении на экс-председателя таможенного комитета Луганской Народной Республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского, она дала признательные показания. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ.
"3 сентября жительница республиканской столицы передала бывшему председателю Государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие после активации телефона", — добавили в ведомстве.
В СК добавили, что Афанасьевский и его сын получили множественные травмы, они находятся в больнице. Угрозы их жизни и здоровью нет. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывных устройств".
А ранее ВСУ совершили покушение на военного корреспондента Александра Резника, более известного как LeX. Инцидент произошёл в городе Алёшки Херсонской области. Журналист отделался незначительными травмами, но его авто серьёзно повреждено — на него беспилотник и сбросил бомбу.
ТАСС / Владимир Иванов