Экс-начальника таможни ЛНР хотели подорвать с помощью телефона

Правоохранители задержали подозреваемую в покушении на экс-председателя таможенного комитета Луганской Народной Республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского, она дала признательные показания. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ.

"3 сентября жительница республиканской столицы передала бывшему председателю Государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие после активации телефона", — добавили в ведомстве.

В СК добавили, что Афанасьевский и его сын получили множественные травмы, они находятся в больнице. Угрозы их жизни и здоровью нет. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывных устройств".