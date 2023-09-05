В ЛНР совершено покушение на начальника таможни республики

Украинские диверсанты совершили покушение на начальника таможни Луганской Народной Республики Юрия Афанасьевского. По данным RT, ДРГ заложила взрывчатку в его доме, в результате взрыва таможенник получил ранения.

По данным источника, сейчас Афанасьевский находится в реанимации в тяжёлом состоянии. При этом ТАСС утверждает, что госпитализирован не начальник таможни, а его сын.

"В больнице находится его сын, а не он. Но теракт, скорее всего, был направлен именно против Афанасьевского", — сказал собеседник агентства.