В ЛНР совершено покушение на начальника таможни республики
Украинские диверсанты совершили покушение на начальника таможни Луганской Народной Республики Юрия Афанасьевского. По данным RT, ДРГ заложила взрывчатку в его доме, в результате взрыва таможенник получил ранения.
По данным источника, сейчас Афанасьевский находится в реанимации в тяжёлом состоянии. При этом ТАСС утверждает, что госпитализирован не начальник таможни, а его сын.
"В больнице находится его сын, а не он. Но теракт, скорее всего, был направлен именно против Афанасьевского", — сказал собеседник агентства.
А ранее ВСУ совершили покушение на военного корреспондента Александра Резника, более известного как LeX. Инцидент произошёл в городе Алёшки Херсонской области. Журналист отделался незначительными травмами, но его авто серьёзно повреждено — на него беспилотник и сбросил бомбу.
ТАСС / Александр Река