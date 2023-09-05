Беспокоит лишь одно: Прилепин рассказал об отношении к смерти после пережитого покушения

Писатель Захар Прилепин признался, что его совсем не пугает факт собственной смерти, и уточнил, что беспокоится лишь об одном: как посмотрит в глаза товарищам на том свете. Что изменилось в его отношении к смерти после пережитого им покушения, он рассказал телеканалу "360".

"Дело в том, что, когда у тебя гибнет очень много близких и ты их хоронишь одного за другим — людей, в которых был влюблён, которых считал лучшими в России, просто историческими персонажами, — внутри выгорает раз за разом огромное пространство, там даже травка не растёт", — признался Прилепин.

Он рассказал, что искренне скорбит по ушедшим из жизни друзьям, но ни к каким переосмыслениям это его не привело. Прилепин сообщил, что раньше удивлялся, когда первый глава ДНР Александр Захарченко рассуждал о собственной гибели, а теперь он сам со спокойствием осознаёт, что может быть следующим.

"Возможно, после гибели Саши и покушения я перешёл в эту стадию. То есть я стал совершенно спокойно относиться к самому факту собственной смерти", — рассказал политический деятель.