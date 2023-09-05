Беспокоит лишь одно: Прилепин рассказал об отношении к смерти после пережитого покушения
Прилепин: После покушения я стал спокойно относиться к факту собственной смерти
Писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей
Писатель Захар Прилепин признался, что его совсем не пугает факт собственной смерти, и уточнил, что беспокоится лишь об одном: как посмотрит в глаза товарищам на том свете. Что изменилось в его отношении к смерти после пережитого им покушения, он рассказал телеканалу "360".
"Дело в том, что, когда у тебя гибнет очень много близких и ты их хоронишь одного за другим — людей, в которых был влюблён, которых считал лучшими в России, просто историческими персонажами, — внутри выгорает раз за разом огромное пространство, там даже травка не растёт", — признался Прилепин.
Он рассказал, что искренне скорбит по ушедшим из жизни друзьям, но ни к каким переосмыслениям это его не привело. Прилепин сообщил, что раньше удивлялся, когда первый глава ДНР Александр Захарченко рассуждал о собственной гибели, а теперь он сам со спокойствием осознаёт, что может быть следующим.
"Возможно, после гибели Саши и покушения я перешёл в эту стадию. То есть я стал совершенно спокойно относиться к самому факту собственной смерти", — рассказал политический деятель.
Прилепин также подчеркнул, что продолжает жить и делать то, что делал, несмотря на тоску по товарищам. Он назвал это силой инерции. При этом он беспокоится лишь об одном: как посмотрит в глаза своим товарищам, когда окажется "на ином свете".
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Захара Прилепина. Он получил тяжёлые ранения, а его друг Александр Шубин, находившийся в машине, погиб. Правоохранители быстро задержали подозреваемого — уроженца Украины Александра Пермякова, который признался в работе на спецслужбы сопредельного государства.