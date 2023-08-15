Прилепин назвал "русский Киев" единственной местью за попытку его убить

Писатель и ветеран СВО Захар Прилепин рассказал, что в прошлом году решил возродить батальон "Оплот", созданный первым главой ДНР Александром Захарченко в 2014 году. Об этом он сообщил РИА "ФедералПресс", добавив, что его цель — капитуляция Киева.

Прилепин напомнил, что также к созданию "Оплота" причастен Сергей Француз Завдовеев. Батальон стал мощным подразделением армии ДНР, но с гибелью Захарченко его работа пошла на спад. В прошлом году Прилепин и Завдовеев возродили "Оплот", теперь он снова воюет и стал уже целым полком.

Писатель займёт должность замкомандира в подразделении. По его словам, на плечи лягут самые разные задачи — "от хозяйственного обеспечения до разработки деталей выполнения боевых целей". Прилепин признался, что финалом СВО видит только капитуляцию Киева. Что касается его ранений после совершённого на него покушения, то писатель намерен мстить, но не конкретным исполнителям.