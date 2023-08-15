Прилепин назвал "русский Киев" единственной местью за попытку его убить
Писатель и ветеран СВО Захар Прилепин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Писатель и ветеран СВО Захар Прилепин рассказал, что в прошлом году решил возродить батальон "Оплот", созданный первым главой ДНР Александром Захарченко в 2014 году. Об этом он сообщил РИА "ФедералПресс", добавив, что его цель — капитуляция Киева.
Прилепин напомнил, что также к созданию "Оплота" причастен Сергей Француз Завдовеев. Батальон стал мощным подразделением армии ДНР, но с гибелью Захарченко его работа пошла на спад. В прошлом году Прилепин и Завдовеев возродили "Оплот", теперь он снова воюет и стал уже целым полком.
Писатель займёт должность замкомандира в подразделении. По его словам, на плечи лягут самые разные задачи — "от хозяйственного обеспечения до разработки деталей выполнения боевых целей". Прилепин признался, что финалом СВО видит только капитуляцию Киева. Что касается его ранений после совершённого на него покушения, то писатель намерен мстить, но не конкретным исполнителям.
"Единственно возможная и реальная форма возмездия — это русский Киев. Это русские — в своём родном Киеве, в своей Лавре. У дома русского писателя Булгакова. Возле мощей русского богатыря Ильи Муромца", — подчеркнул Прилепин.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Прилепина. Он получил тяжёлые ранения, а его друг и сослуживец Александр Шубин погиб. Подозреваемого задержали. Это уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Писатель после нескольких операций проходит реабилитацию и заново учится ходить. Президент РФ Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества. Также ему присвоено звание подполковника Росгвардии, после того как стало известно о назначении писателя замкомандира полка особого назначения "Оплот".