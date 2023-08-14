Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии
Российского писателя Захара Прилепина удостоили звания подполковника Росгвардии, что связано с его назначением заместителем командира полка особого назначения "Оплот" по военно-политической работе.
О создании новых полков росгвардейцев было известно ранее, один из них учреждён на базе батальона "Оплот" и будет отправлен в зону спецоперации уже к концу года. Бойцов вооружат собственной артиллерией и тяжёлой техникой.
Сам Прилепин поблагодарил за присвоение звания и добавил, что принимает вызовы нашей современной истории. Он напомнил, что подполковниками были композитор Александр Алябьев, писатель Борис Полевой, поэт Александр Твардовский и другие фронтовики. Прилепин подчеркнул, что "быть среди этого славного воинства — и честь, и огромное задание".
"Мы вложимся в доверенное дело всей своей верой и правдой; честь имею, служу Отечеству", — заключил писатель.
Ранее сообщалось, что 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Захара Прилепина. Он получил тяжёлые ранения, а его друг и сослуживец Александр Шубин, находившийся в машине, погиб. Правоохранители задержали подозреваемого — уроженца Украины Александра Пермякова, который признался в работе на спецслужбы сопредельного государства. Писатель после нескольких операций проходит реабилитацию и заново учится ходить. Президент РФ Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества.
ТАСС / Григорьев Максим