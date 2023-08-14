Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии

Российского писателя Захара Прилепина удостоили звания подполковника Росгвардии, что связано с его назначением заместителем командира полка особого назначения "Оплот" по военно-политической работе.

О создании новых полков росгвардейцев было известно ранее, один из них учреждён на базе батальона "Оплот" и будет отправлен в зону спецоперации уже к концу года. Бойцов вооружат собственной артиллерией и тяжёлой техникой.

Сам Прилепин поблагодарил за присвоение звания и добавил, что принимает вызовы нашей современной истории. Он напомнил, что подполковниками были композитор Александр Алябьев, писатель Борис Полевой, поэт Александр Твардовский и другие фронтовики. Прилепин подчеркнул, что "быть среди этого славного воинства — и честь, и огромное задание".