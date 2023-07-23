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23 июля, 13:17

Ударили по дому "Хаймарсом": ВСУ совершили покушение на мэра Алёшек Херсонской области

Власти Херсонской области заявили о покушении ВСУ на мэра Алёшек Георгия Журавко

<p>Глава алёшкинской военно-гражданской администрации Георгий Журавко. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/VGA_Alyoshki/838" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Алёшкинского муниципального округа</a></p>

Глава алёшкинской военно-гражданской администрации Георгий Журавко. Обложка © Telegram / Администрация Алёшкинского муниципального округа

Украинские военные совершили покушение на главу администрации города Алёшки Херсонской области Георгия Журавко. Для этого ВСУ использовали ракету из РСЗО HIMARS. К счастью, мэр населённого пункта не пострадал, заявил пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.

"ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании... Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS", — приводит его слова ТАСС.

По данным Василенко, дом Журавко в результате атаки со стороны ВСУ был разрушен.

В ООН выразили соболезнования близким погибшего военкора Журавлёва

В ООН выразили соболезнования близким погибшего военкора Журавлёва

Ранее сообщалось, что российский военкор Ростислав Журавлёв 22 июля попал под обстрел в Запорожской области и скончался от полученных травм.18 июля ему исполнилось 34 года. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. По данным Минобороны, они готовили материал о применении ВСУ кассетных боеприпасов. В МИД РФ указали, что виновные в гибели Журавлёва понесут наказание.

Иван Косицын
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