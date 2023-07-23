Украинские военные совершили покушение на главу администрации города Алёшки Херсонской области Георгия Журавко. Для этого ВСУ использовали ракету из РСЗО HIMARS. К счастью, мэр населённого пункта не пострадал, заявил пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.

"ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании... Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS", — приводит его слова ТАСС.