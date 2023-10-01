Боррель приехал из Одессы в Киев, где встретился с Зеленским и Кулебой
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель приехал в Киев из Одессы, где находился в субботу. Об этом он рассказал на своей странице в X (ранее Twitter).
Он сообщил, что уже успел поучаствовать в церемонии в честь погибших военных ВСУ вместе с Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, а также выразил поддержку тем, кто продолжает воевать.
"Удостоен чести присутствовать в Киеве <...> на церемонии почтения памяти погибших солдат", — написал он в соцсети.
Напомним, что в субботу Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Он также записал видеообращение из Спасо-Преображенского собора на фоне стены, которая ещё в июле была разрушена украинским комплексом ПВО.
ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND