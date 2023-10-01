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1 октября, 10:11

Боррель приехал из Одессы в Киев, где встретился с Зеленским и Кулебой

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель приехал в Киев из Одессы, где находился в субботу. Об этом он рассказал на своей странице в X (ранее Twitter).

Он сообщил, что уже успел поучаствовать в церемонии в честь погибших военных ВСУ вместе с Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, а также выразил поддержку тем, кто продолжает воевать.

"Удостоен чести присутствовать в Киеве <...> на церемонии почтения памяти погибших солдат", написал он в соцсети.

ВСУ "отметили" приезд Борреля в разрушенный одесский храм ударом по монастырю в ДНР

ВСУ "отметили" приезд Борреля в разрушенный одесский храм ударом по монастырю в ДНР

Напомним, что в субботу Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Он также записал видеообращение из Спасо-Преображенского собора на фоне стены, которая ещё в июле была разрушена украинским комплексом ПВО.

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ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Александра Мышляева
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