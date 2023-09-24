Боррель: Вступление Украины в ЕС будет означать окончание "сонной сиесты"

Вступление Украины в ЕС будет означать конец "сонной сиесты". Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель изданию Guardian. По его словам, странам ЕС пришлось "проснуться после сиесты" по расходам на оборону. До сих пор они жили под американским ядерным зонтиком, но всё изменилось после начала СВО.

По словам Борреля, принятие Украины в ЕС будет иметь выгоду только для неё, в то время как Евросоюзу придётся пройти серьёзные реформы. Киеву также предстоит провести свои реформы. Главным изменением для ЕС будет пересмотр процессов голосования при принятии решений. Дипломат отметил, что потенциальное членство Украины означает окончание "сонной сиесты" для ЕС, поскольку Украина создала новую динамику, в то время как в ЕС ничего существенного не происходило в течение продолжительного времени.

"Мы травоядные в мире хищников. Это мир силовой политики, но мы всё ещё помним, что посредством торговли и отстаивания верховенства закона мы можем влиять на мир. Мы по-прежнему должны проповедовать верховенство закона, но мы должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому", — сказал Боррель.